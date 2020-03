Nach Knockout: Leipzig-Profi Mukiele gab Entwarnung

Nach mehrminütiger Behandlung auf dem Rasen wurde der Franzose vom Platz getragen und in das nächste Krankenhaus transportiert.

Noch in der Nacht gab der 22-Jährige per Twitter Entwarnung. Mukiele postete ein Foto aus dem Spital, das ihn - immer noch im schmutzigen Trikot - jubelnd auf dem Krankenbett zeigt. "Ein bisschen Angst, aber wen interessiert das?!", schrieb er. "Das Wesentliche ist ohnehin etwas anderes: historische Qualifikation und ein unglaubliches Gefühl. Danke Euch so sehr für die Unterstützung."