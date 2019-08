Nach Hinteregger-Krampf: Tablette ruft NADA auf den Plan

Kein Schmerzmittel, sondern Kohlenhydrate

Doch genau dieser Krampf sorgt nun dafür, dass die nationale Anti-Doping-Agentur ( NADA) den Fall überprüft. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag berichtete, erhielt Hinteregger erst "vom Doktor eine Nadel", wie er selbst erzählte, danach drückte ihm ein Betreuer noch eine Tablette in die Hand. Erst war von einer Schmerztablette die Rede, gegenüber der SZ sprach Frankfurt allerdings von einer "hochkonzentrierten Kohlenhydrattablette".

"Wir haben die Szene registriert und schauen uns an, was genau er zu sich genommen hat", wird der deutsche NADA-Vorstand Lars Mortsiefer zitiert. Zwar sind Kohlenhydrattabletten nicht verboten, die NADA hat aber grundsätzliche Bedenken was schmerzhemmende Substanzen im Fußball angeht. "In der konkreten Situation mit Schmerzmitteln zu agieren, ist für uns nicht angemessen", so Mortsiefer in der SZ. Es wird nun einen Schriftverkehr zwischen der NADA, Frankfurt und dem DFB geben, um die Angelegenheit zu klären.