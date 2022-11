Nach Foulspielen: Alaba und Mitspieler aus dem ÖGB ausgetreten

Neben diversen Schwierigkeiten, die der VdF gemacht wurden, sorgte vor allem die alljährliche Bruno-Gala für böses Blut. Die Younion kritisierte laut Baumgartner die Kosten von rund 100.000 Euro für diese Veranstaltung. Die restlichen Gelder wurden bisher über Sponsoren aufgetrieben. Nun gelang es der VdF, mit dem Mobilfunker Spusu und dessen Spusu Sport GmbH einen Sponsor aufzutreiben, der für die kommenden Jahre die Veranstaltung garantiert.

Die Rechte an der Veranstaltung liegen bei der VdF. Der Verein hat die Rechte an der Gala der Younion übertragen und diese wiederum an die Gewerkschaftstochter VSW Sport GmbH. „Die Gewerkschaft hätte sich das Geld für die Gala gespart, wäre aber genauso wie bisher bei der Bruno Gala dabei gewesen. Schließlich haben sie ja auch in den Vorjahren zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen“, so Baumgartner.