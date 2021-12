Nach EM-Schock und Inter-Abschied: Wie es für Eriksen weitergeht

Danach wurde es immer stiller um den 29-jährigen Dänen. Nun wurde er in der Schweiz gesichtet. RSI Sport berichtete, dass Eriksen in Chiassio im Riva IV, so wird das örtliche Stadio Comunale genannt, trainiert. Eriksen trainiert in Chiasso nicht mit der Mannschaft, sondern individuell. Die Spieler der Mannschaft, die in der drittklassigen Promotions-League spielt, sind derzeit in der Winterpause. Die Schweizer Grenzstadt liegt nur 25 Autominuten von Inter Mailands Trainingszentrum in Appiano Gentile entfernt. Von dort braucht man doppelt so lang in die Stadt Mailand.