Nach Debakel in Liverpool: Barca-Bus fuhr ohne Messi ab

Das überraschende und schwer zu verkraftende Ausscheiden in Rom im vergangenen Jahr hätte den Trainer laut Marca bereits den Job kosten können - "aber der Gewinn des Doubles hatte ihn in extremis gerettet." Nach einem 4:1-Hinspielsieg im Viertelfinale über die Roma musste Barça damals im Rückspiel eine 0:3-Pleite einstecken. Dieses Mal folgte auf ein 3:0 im Halbfinal-Hinspiel nun erneut eine deprimierende Klatsche im Rückspiel. Damit sind die Katalanen trotz eines hohen Hinspiel-Sieges zum zweiten Mal in Folge auf der Zielgeraden der Königsklasse gescheitert. Gegen Jürgen Klopps furioses Liverpool war Barcelona jederzeit chancenlos.

Dopingtest verzögert Abreise

Mit gesenktem Köpfen schlichen Lionel Messi, Marc-André ter Stegen und der Rest des Starensembles im Hexenkessel von Anfield vom Rasen. "Von Messi bis Valverde, wohin man schaut: Ein historisches Fiasko", titelte Marca. Für Lionel Messi, der im Hinspiel noch der Held war, am gestrigen Abend aber glücklos agierte, kam es noch bitterer.