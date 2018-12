Nach Copa blieb es in Madrid friedlich, in Buenos Aires nicht

Ohne die Krawalle konnte auch die Feier der Fans von River Plate nach dem gewonnenen Finale der Copa Libertadores nicht zu Ende gehen. Unmittelbar nach dem 3:1-Erfolg über den Stadtrivalen Boca Juniors am Sonntag in Madrid strömten Zehntausende in Rot und Weiß gekleidete Fans in die Innenstadt von Buenos Aires und versammelten sich insbesondere rund um den Obelisk auf dem Platz der Republik.

Auf der Avenida 9 de Julio, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, ging nach dem Schlusspfiff nichts mehr. Die Polizei war in der Stadt mit einem Großaufgebot vertreten, bekam es dort mit einigen Hooligans zu tun, die Polizisten mit Steinen und Flaschen bewarfen.