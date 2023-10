Nach Anschlag auf Schweden-Fans: EM-Quali-Spiel wird mit 1:1 gewertet

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Schweden-Fans bei einem Terror-Anschlag in BrĂŒssel am Montag und dem damit verbundenen Spielabbruch des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien hat die UEFA nun eine Entscheidung getroffen. Demnach bleibt es beim Halbzeitstand von 1:1, das Spiel wird so gewertet.

