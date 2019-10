Nach 3:2-Sieg: Kühbauer gehen die Seitenspieler aus

Rapid hat sich in die Länderspielpause geschleppt. Zwar dominierte man beim 3:2-Erfolg in Mattersburg, aber der Siegestreffer mittels abgefälschtem Schuss in der Schlussminute war dann doch ein bisschen glücklich. Umso mehr freute sich Trainer Didi Kühbauer, dass man mit drei Punkten aus dem Burgenland zurück nach Hütteldorf reisen konnte.

Die Probleme von Rapid liegen momentan in der angespannten Personalsituation in der Offensive, besonders bei den Seitenspielern. Das war wohl mit ein Grund, warum der Coach auf eine Dreierkette umgestellt hat und die Außenspieler Stojkovic und Ullmann nach vorne gezogen hat. Schick fällt länger aus, ebenso Kitagawa.