Muskeleinriss: Zwangspause für Rapids Grahovac

Bereits nach dem 1:0-Sieg in Graz hatte man bei Rapids Srdjan Grahovac eine Wadeneverletzung vermutet, am Dienstag bestätigte eine Magnetresonanz-Untersuchung diese Diagnose. Der Mittelfeldspieler musste bereits nach nur 22 gespielten Minuten frühzeitig das Feld verlassen. Wie der Verein nun mitteilte, erlitt der Bosnier einen Muskeleinriss an der Wade.

Damit wird Grahovac den Wienern wohl mehrere Wochen fehlen. "Die exakte Dauer hängt stark vom Heilungsverlauf ab und lässt sich daher nicht seriös prognostizieren", heißt es von Seiten des Vereins. Grahovac war in den ersten Saisonspielen Stammkraft gewesen, insgesamt bringt er es bereits auf 106 Pflichtspiele für Rapid.