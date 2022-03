"Money League": Manchester City umsatzstärkster Klub Europas

Manchester City hat den FC Barcelona an der Spitze der umsatzstärksten Fußball-Klubs in Europa abgelöst. Laut der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat Englands Meister in der Saison 2020/21 umgerechnet 654 Millionen Euro generiert, die Citizens sprangen damit von fünf auf eins. Dahinter rangieren Real Madrid (641), der FC Bayern München (611) und der nunmehr auf Platz vier aufscheinende FC Barcelona (582).

In der Spielzeit 2019/20 stand Barça mit 715 Millionen Euro noch an der Spitze. Der finanziell angeschlagene Klub hat Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Das Ranking und die Berechnungen sind natürlich maßgeblich durch die "verheerende Wirkung" von Covid-19 gekennzeichnet, schrieben auch die Autoren. Transfererlöse werden in der Studie nicht berücksichtigt.

So mussten praktisch alle Topklubs im Bereich der Spieltagseinnahmen die größten Einbußen hinnehmen. Mit 111 Millionen Euro sind diese Erlöse laut Deloitte auf dem niedrigsten Niveau in der Geschichte der seit 25 Jahren durchgeführten Studie. Zwei Berechnungsjahre früher - also vor Ausbruch der Pandemie - lag diese Gesamtsumme die Top-20 betreffend noch bei 1,5 Milliarden Euro.