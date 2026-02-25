"Wichtiger als Aufstieg": Fußballer rettet Möwe mit Herzmassage

Ein Vorfall während eines Play-off-Spiels einer Amateurliga in der Türkei hat international Aufmerksamkeit erregt. Allerdings nicht aufgrund sportlicher Leistungen, sondern wegen einer außergewöhnlichen Rettungsaktion auf dem Spielfeld. Im Verlauf der Partie wurde eine Möwe bei einem Abstoß vom Ball getroffen und stürzte zu Boden, wo sie regungslos liegen blieb. Der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, reagierte umgehend und ohne zu zögern.

"Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück", berichtet Catan.