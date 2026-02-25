"Wichtiger als Aufstieg": Fußballer rettet Möwe mit Herzmassage
Ein Vorfall während eines Play-off-Spiels einer Amateurliga in der Türkei hat international Aufmerksamkeit erregt. Allerdings nicht aufgrund sportlicher Leistungen, sondern wegen einer außergewöhnlichen Rettungsaktion auf dem Spielfeld.
Im Verlauf der Partie wurde eine Möwe bei einem Abstoß vom Ball getroffen und stürzte zu Boden, wo sie regungslos liegen blieb. Der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, reagierte umgehend und ohne zu zögern.
"Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück", berichtet Catan.
"Wichtiger als der Aufstieg"
Sein Eingreifen zeigte Wirkung: Bereits nach kurzer Zeit setzte bei dem Tier wieder die Atmung ein. Catan brachte die Möwe anschließend an den Spielfeldrand, wo Sanitäter die weitere Versorgung übernahmen.
Sportlich verlief die Begegnung für Catan und seine Mannschaft weniger erfolgreich. Das Spiel ging verloren, der Aufstieg wurde verpasst. Für den Kapitän stand jedoch ein anderes Ereignis im Vordergrund: "Aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg", ergänzte Catan.
