Warum bei einem Fußballspiel plötzlich alle Spieler am Boden lagen

Plötzlich lagen sie alle auf dem Boden. Spieler, Ersatzspieler, Betreuer und sogar ein paar Zuschauer. Das Spiel zwischen dem City FC Abudja und JKU FC in Babati Tansania wurde in der 78. Minute beim Stand von 1:1 unterbrochen. Der Grund dafür: Ein riesiger Bienenschwarm war über dem Fußballplatz aufgetaucht.

Minutenlang lagen die Protagonisten auf dem Platz. Letztlich ging die Partie weiter, verletzt wurde niemand.