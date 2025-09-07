Warum bei einem Fußballspiel plötzlich alle Spieler am Boden lagen
Plötzlich lagen sie alle auf dem Boden. Spieler, Ersatzspieler, Betreuer und sogar ein paar Zuschauer. Das Spiel zwischen dem City FC Abudja und JKU FC in Babati Tansania wurde in der 78. Minute beim Stand von 1:1 unterbrochen. Der Grund dafür: Ein riesiger Bienenschwarm war über dem Fußballplatz aufgetaucht.
Minutenlang lagen die Protagonisten auf dem Platz. Letztlich ging die Partie weiter, verletzt wurde niemand.
Die Reaktion der Spieler und Betreuer war jedenfalls richtig. Denn hektische Bewegungen können die Tiere tatsächlich provozieren. Wer auf dem Boden liegt, reduziert seine mögliche Angriffsfläche - und Bienen fühlen sich nicht bedroht.
Es kommt immer wieder vor, dass Bienen Sportereignisse stören. Im Jahr 2024 musste beim ATP Masters in Indian Wells sogar ein Imker geholt werden, um sich um einen Schwarm auf dem Center Court zu kümmern.
