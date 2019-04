Mo Salah will weg von Liverpool

Der Grund: Starstürmer Mohamed Salah (26) möchte die Reds verlassen und einen Top-Transfer tätigen. Auch sein Verhältnis zu Trainer Jürgen Klopp soll seit einem Vieraugengespräch vor einiger Zeit nicht mehr unbelastet sein. In dem äußerte der Ägypter den Wunsch nach Veränderung, Klopp stellte die Idee sofort ins Abseits.

Daraufhin soll Salah den in der Premier League möglichen "Transfer request" an den Klub gestellt haben, wo ein Spieler offiziell an den Verein heran tritt und seinen Abgang erbittet. Liverpools Führungsetage soll daraufhin vermittelt haben, um Salah zum Verbleib zu überreden.

Liverpool kämpft in der Premier League mit Manchester City um den Titel, in der Champions League kreuzt man im Halbfinale mit Barcelona die Wege. In der finalen Phase der Saison können sich die Reds somit keine internen Störfeuer leisten.

Wohin Salahs Reise - sofern er ein Flugticket von Liverpool erhält - gehen könnte, scheint noch unklar. Genannt wird immer wieder Real Madrid, doch auf der Einkaufsliste von Trainer Zinedine Zidane steht der Name Salah nicht ganz oben.

Salah erzielte in dieser Saison 23 Tore in 46 Spielen und kommt bisher nicht an seine Top-Quote aus dem Vorjahr heran, wo ihm 44 Volltreffer in 52 Partien gelangen.