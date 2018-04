Mo Salah: Nicht nur in der Heimat Ägypten ein Superstar

Man stelle sich einmal vor, die Österreicher wählten einen neuen Bundespräsidenten und Marko Arnautovic würde die zweitmeisten Stimmen erhalten.

Undenkbar? Unmöglich? Unglaublich?

Zumindest nicht in Ägypten. Als das Land am Nil vor drei Wochen den neuen Präsidenten wählte, verzichteten viele Ägypter auf das Kreuzerl und schrieben stattdessen den Namen von Mohamed Salah auf den Wahlzettel. Fünf Prozent der abgegebenen Stimmen sollen so entfallen sein auf den Fußballer mit dem Wuschelkopf und dem Vollbart, der nicht nur in seiner Heimat abgöttisch verehrt wird.

In Liverpool wird Mo Salah sogar in einem Atemzug mit den berühmtesten Söhnen der Stadt genannt: den Beatles. „Mehr als ein halbes Jahrhundert später gibt es einen neuen jungen Mann, der die ganz Stadt in Ekstase versetzt“, hieß es dieser Tage erst auf CNN – eine größere Ehre kann einem in der Stadt am Mersey nicht zuteil werden.