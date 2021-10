"Miserabel!" Lionel Messi enttäuscht erneut

Spät und durch ein Tor von Angel di Maria hat Paris Saint-Germain den regierenden Meister Lille in die Schranken gewiesen. Frankreichs Ligakrösus setzte sich am Freitag im heimischen Prinzenpark-Stadion nach Rückstand mit 2:1 durch. Paris baute seine Tabellenführung mit dem zehnten Sieg im zwölften Spiel vorerst auf zehn Punkte aus.

Torlos

Gesprächsthema Nummer eins am Tag danach war jedoch Lionel Messi. Der Superstar war schon in der Halbzeit beim Stand von 0:1 ausgewechselt worden. Der Argentinier kommt bei seinem neuen Verein einfach nicht in die Gänge. Bezeichnend: Erst ohne den 34-Jährigen drehte PSG auf und sicherte sich noch den Sieg. Kaum zu glauben, dass Messi Anfang November noch ohne Meisterschafts-Tor ist.

Die Medien gehen mit dem 34-Jährigen hart ins Gericht. Die Sun schrieb von einer "miserablen Performance". Messi sei „über das Spielfeld geschlendert, ohne Akzente zu setzen“.