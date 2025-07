Messi nicht zu stoppen: Superstar trifft erneut im Doppelpack

Lionel Messi hat in der Major League Soccer (MLS) einmal mehr groß aufgespielt. Der argentinische Fußball-Weltmeister führte Inter Miami am Samstag mit zwei Toren und zwei Assists zu einem 5:1-Auswärtssieg bei den New York Red Bulls .

Messi erzielte in der 60. und 75. Minute seinen sechsten Doppelpack in den jüngsten sieben Spielen, nur unter der Woche beim 0:3 in Cincinnati war er leer ausgegangen. Messi führt mit 18 Treffern die MLS-Torschützenliste an und hat zudem neun Tore vorbereitet. Er war damit in mehr als der Hälfte der Treffer seines Klubs (49) direkt beteiligt.