Medien: Cristiano Ronaldo im Stürmertausch zu Napoli?

Darüber hinaus wolle Napoli Ronaldo nur dann auf Leihbasis haben, wenn der Großteil von dessen Gehalt weiter von Manchester United bezahlt werde, hieß es.

Manchesters Trainer Erik ten Hag setzte zuletzt nicht mehr auf den Portugiesen und stellte ihn in vier Ligaspielen dreimal nicht in die Startelf. In den vergangenen Wochen hatte es schon einige Spekulationen um einen Weggang des 37-Jährigen gegeben - auch mit Borussia Dortmund war Ronaldo in Verbindung gebracht worden.