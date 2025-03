Doch das hat für den 22-Jährigen einen bitteren Beigeschmack, spätestens dann, wenn man das Sportliche in Betracht zieht. Im Jahr 2025 hat der Burgenländer beim Serie-A-Klub Como noch keine einzige Minute spielen dürfen, stets saß er auf der Bank und musste seinen Kollegen zusehen. „Sportlich läuft es für mich persönlich natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe“, so seine diplomatische Umschreibung. „Das ist selbstredend nicht zufriedenstellend, dennoch probiere ich auch aus dieser schwierigen Situation das Beste zu machen.“

„Auf Dauer nicht zu spielen, das ist gar nicht gut, auch wenn das Niveau im Training hoch ist. Aber der Fußball ist schnelllebig“, so die Hoffnung des demnächst 23-Jährigen. „Bis dahin versuche ich alles. Wer weiß, vielleicht ergibt sich plötzlich eine Chance für mich.“

Im Jänner 2024 tauchte der ehemalige Austrianer jedenfalls mit der Serie A in eine andere Fußballwelt ein. „Und zwar in allen Belangen, wenn du aus Österreich kommst.“ Große Vereine mit klingenden Namen, legendäre, wenngleich nicht mehr ganz so taufrische Stadien. „Das Olympiastadion in Rom war schon beeindruckend mit einer gewaltigen Stimmung. Und natürlich auch das San Siro in Mailand.“ Dort ist er mit Como an diesem Wochenende zu Gast, wenn man der schwächelnden AC Milan ein Bein stellen möchte. Auch in diesem Tempel wird er wohl auf der Bank Platz nehmen.