Nach Titel: Mattersburger Mega-Serie ist gerissen

Von Lukas Bergmann



Nach dem eindrucksvoll frühzeitig fixierten Meistertitel in der Burgenlandliga und dem Sieg im Halbfinale des Burgenland-Cups gegen den Lokalrivalen SV Rohrbach verloren die Mattersburger das erste Mal in dieser Saison. Die Niederlage erfolgte am Samstag beim Tabellenfünften ASK Kohfidisch. Julian Binder erzielte das 1:0 und damit den Matchwinner. Es ist überhaupt die erste Niederlage für die Mannen von Trainer Josef Kühbauer seit dem 12. April 2025. Damals gewann Halbturn zu Hause gegen den MSV 2020 mit 4:2. Damit verfehlen die Mattersburger das letzte ausgerufene Ziel: Ungeschlagen bleiben. Die Chance auf das Double lebt aber - im Cupfinale wartet Regionalligist SV Oberwart.