Mateschitz: "Werden alles versuchen, um Marco Rose zu halten"

Das Feilschen um Salzburgs Erfolgstrainer Marco Rose ist in vollem Gange. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten will Österreichs Serienmeister seinen von internationalen Topclubs umgarnten Coach nicht kampflos gehen lassen. "Wir werden alles versuchen, um Marco Rose zu halten", wird Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz in der Dienstag-Ausgabe zitiert.

Der Red-Bull-Boss würde eine vorzeitige Verlängerung des bis 2020 laufenden Kontrakts von Rose begrüßen. "Wir wissen über seine Qualitäten, wissen aber auch, dass er auch außerhalb von Österreich begehrt ist", sagte Mateschitz. "Letztlich ist es aber die Entscheidung von Marco Rose, wo er seine Zukunft sieht."