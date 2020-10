Martinez beendet Messis vierjährige Torserie

Es ist kein Geheimnis, dass die argentinische Nationalmannschaft von den Launen von Lionel Messi abhängig ist. Zeigt der Superstar Spielfreude, dann dürfen die Fans jubeln. Hat der 33-Jährige einen schlechten Tag, dann sieht die gesamte Mannschaft gleich einmal schlecht aus.

So lief das immer in den vergangenen Jahren. Besonders deutlich wurde das in der WM-Qualifikation, in der seit November 2016 (!) ausschließlich Lionel Messi für die Argentinier traf. Eine Ausnahme gab es: Beim 1:1 im Jahr 2017 gegen Venezuela profitierten die Argentinier von einem Eigentor des Gegners.