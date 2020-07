"Ein Österreicher hat die Leute in Leeds nicht interessiert"

Immer, wenn zuletzt Leeds spielte, saß er mit gedrückten Daumen vor dem Liveticker. Martin Hiden zitterte und fieberte im Aufstiegskampf mit seinem Ex-Klub, für den er von 1998 bis 2000 gespielt hatte, mit. Erfolgreich, denn nach 16 Jahren ist Leeds United wieder in die Premier League zurückgekehrt.

KURIER: Herr Hiden, wieso ist Ihre Verbundenheit zu Leeds ungebrochen?

Martin Hiden: Ich verfolge den Klub, seit ich damals weggegangen bin. Für mich war England das Richtige, ich wollte auf die Insel. Dieser Fußball passte am Besten zu mir. In Leeds lernte ich die britische Fußball-Kultur kennen, wie sie zelebriert wird, wie hoch die gesellschaftliche Wertschätzung ist.

Dort war ein rustikaler Verteidiger noch etwas wert.

Absolut. Nicht nur bei den Fans, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Wenn die Leistungen stimmten.