Markus Suttners persönlicher Brexit

All das spielte sich sechs Wochen vor der Geburt seines Sohnes ab. „Den Stress eines Vereinswechsels wollte ich meiner Frau nicht antun, da ging die Familie für mich vor dem Beruf.“ In den folgenden Monaten hatte Suttner seine ganz besondere Vater-Karenz, er konnte sich ausführlich um sein Kind kümmern. „Privat war das eine sehr schöne Zeit für mich.“ Beruflich nicht. „Der englische Fußball ist anders, in Deutschland habe ich bei Ingolstadt bessere Erfahrungen gemacht. In England ist so viel Geld vorhanden, dass der Fußball nur ein Business ist. Als Spieler bist du nur eine Nummer, das sagen sogar jene Spieler, die einen Fixplatz haben.“

Losen Kontakt gab es auch zur Austria. „Irgendwann möchte ich zur Austria zurückkehren, in welcher Funktion auch immer. Weil dort bin ich daheim.“ Aber noch ist es nicht so weit, noch genießt Suttner die große Fußballwelt.