Entwarnung bei Marko Arnautovic nach "starken Schmerzen"

Marko Arnautovic hat sich am Donnerstag bei der 0:2-Auswärtsniederlage in der Europa-League gegen Sporting Braga nach den Angaben von Roter-Stern-Belgrad-Trainer Vladan Milojevic eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

"Starke Schmerzen": Arnautovic musste ausgwechselt werden

"Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen", erzählte der Coach. Österreichs Nationalteam-Rekordspieler musste in Braga nach etwa einer halben Stunde ausgetauscht werden.