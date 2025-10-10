Marko Arnautovic wendet sich nach Rekord an seine Fans
Marko Arnautovic hat sich nach seinem historischen Torrekord für die österreichische Nationalmannschaft mit einem persönlichen Social-Media-Post an seine Fans gewandt. Der Offensivspieler teilte darin seine Freude über den Meilenstein und betonte, wie besonders dieser Moment für ihn und seine Familie ist.
„Es gibt kein Gefühl, das dem gleicht, wenn man das Trikot seiner Nationalmannschaft trägt“, schrieb Arnautovic. „Jetzt nach 17 Jahren im Team diesen Rekord zu halten, ist etwas ganz Besonderes – etwas, das wir für immer bewahren können.“
Der 35-Jährige dankte nicht nur seinen Mitspielern und Trainern, sondern auch den Fans: „Danke an alle Spieler, Trainer, das gesamte Team und natürlich an die Fans, die auf ihrem Weg zu diesem Meilenstein eine Rolle gespielt haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.“
Arnautovic: "Hungrig wie das Kind von 2008"
Trotz des historischen Erfolgs betont Arnautovic, dass sein Ehrgeiz ungebrochen ist: „Der Rekord ist da, aber ich bin immer noch genauso hungrig wie das Kind von 2008, um noch mehr zu erreichen.“
Und Kapitän David Alaba gratulierte - ebenfalls in einem Social-Media-Post: "Gemma! Großartige Teamleistung von allen. Gratulation an meinen Bruder Marko Arnautovic, dass er der neue Rekordtorschütze ist."
