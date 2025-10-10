Marko Arnautovic wendet sich nach Rekord an seine Fans

Marko Arnautovic hat sich nach seinem historischen Torrekord für die österreichische Nationalmannschaft mit einem persönlichen Social-Media-Post an seine Fans gewandt. Der Offensivspieler teilte darin seine Freude über den Meilenstein und betonte, wie besonders dieser Moment für ihn und seine Familie ist.

„Es gibt kein Gefühl, das dem gleicht, wenn man das Trikot seiner Nationalmannschaft trägt“, schrieb Arnautovic. „Jetzt nach 17 Jahren im Team diesen Rekord zu halten, ist etwas ganz Besonderes – etwas, das wir für immer bewahren können.“