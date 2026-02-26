Fußball

Gute Ausgangsposition verspielt: Arnautovic verabschiedet sich aus Europa

Nach einem 1:0-Sieg in Lille verlor Roter Stern 0:2 nach Verlängerung und schied im Play-off der Europa League aus. Marko Arnautovic war noch einer der besten Belgrader.
26.02.2026, 21:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kein guter Abend für Arnautovic & Co.

Die Ausgangsposition für Roter Stern war eigentlich famos. Die Belgrader gewannen das Hinspiel bei Lille mit 1:0. Und dennoch endete die Reise in der Europa League für den Klub von Marko Arnautovic. 

Wie ÖFB-Star Arnautovic bei Sturm gegen Roter Stern schlichtete

Roter Stern musste sich nach Verlängerung mit 0:2 geschlagen geben. Lille-Routinier Olivier Giroud (39) brachte die Franzosen schon nach vier Minuten in Führung. Arnautovic kam zur Pause und brachte frischen Wind in die Partie, der ÖFB-Teamspieler hatte auch einige Chancen. Doch die Entscheidung folgte in der Verlängerung, in der 99. Minute traf Nathan Ngoy.

Europa League Marko Arnautovic Öfb
kurier.at, hot  | 

Kommentare