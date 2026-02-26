Gute Ausgangsposition verspielt: Arnautovic verabschiedet sich aus Europa

Die Ausgangsposition für Roter Stern war eigentlich famos. Die Belgrader gewannen das Hinspiel bei Lille mit 1:0 . Und dennoch endete die Reise in der Europa League für den Klub von Marko Arnautovic.

Roter Stern musste sich nach Verlängerung mit 0:2 geschlagen geben. Lille-Routinier Olivier Giroud (39) brachte die Franzosen schon nach vier Minuten in Führung. Arnautovic kam zur Pause und brachte frischen Wind in die Partie, der ÖFB-Teamspieler hatte auch einige Chancen. Doch die Entscheidung folgte in der Verlängerung, in der 99. Minute traf Nathan Ngoy.