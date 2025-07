Kurzeinsatz: Debüt von Marko Arnautovic bei Roter Stern

Marko Arnautovic gab sein Debüt für Roter Stern Belgrad . Der ÖFB-Teamstürmer kam beim 5:1-Sieg über Lincoln aus Gibraltar in der 2. Quali-Runde in der 73. Minute ins Spiel. Das Hinspiel hatten die Serben mit 1:0 gewonnen.

Schon am Samstag nach dem 7:1-Heimerfolg gegen OFK Belgrad in der Liga hatte der Roter-Stern-Coach Vladan Milojevic angedeutet, dass er im Falle des Aufstiegs in die 3. Quali-Runde dann mit Arnautovic, der auch von Rapid umworben wurde, planen würde. Gegner dort ist dann entweder Lech Posen aus Polen oder der isländische Vertreter Breidablik.