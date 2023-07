Rose über Freund-Wechsel zu Bayern: "Jeder Top-Klub guckt nach Salzburg"

Für Rose war Freund ein "wichtiges Puzzleteil" bei den Österreichern. "Weil Christoph als Salzburger für den Verein stand und den Laden dort zusammengehalten hat über viele Jahre. Aber wie ich Salzburg kenne, werden sie sich wieder so aufstellen, dass es passt. Was das Fischen in den gleichen Gewässern betrifft, glaube ich, dass jeder Topklub in Europa nach Salzburg guckt, ob dort ein Spieler ist, der zu ihm passen kann", sagte Rose.