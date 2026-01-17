Transfercoup: Ex-Teamspieler soll St. Pölten in die Bundesliga schießen

Fußball

Auch bei der Austria im Einsatz: Marco Djuricin
Auf der Suche nach einem Stürmer wurde der SKN St. Pölten bei der Vienna fündig. Mit Marco Djuricin soll es nach oben gehen.
Zweitliga-Tabellenführer SKN St. Pölten hat sich mit Stürmer-Routinier Marco Djuricin verstärkt. Der 33-Jährige, der im Herbst für Ligakonkurrent Vienna nur zwei Tore erzielte, soll die Niederösterreicher zurück in die Bundesliga schießen. 

"Ich möchte nämlich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen - dafür werde ich alles geben"

von Marco Djuricin

Neo-SKN-Stürmer

Sportliches Hoch, bauliches Tief: SKN-Arena muss saniert werden

Djuricin stürmte in seiner Karriere bereits für Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Austria Wien. "Er wird uns sicherlich weiterhelfen, ist eine absolute Verstärkung. Auf dem Platz. Aber auch für unsere Youngster in der Kabine", meinte SKN-Trainer Cem Sekerlioglu.

 St. Pölten startet am 20. Februar mit einem Punkt Vorsprung auf das Trio Amstetten, Admira und Austria Lustenau ins Frühjahr. Auftaktgegner ist die Vienna in Wien.

