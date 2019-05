Marcel Koller feiert mit dem FC Basel den Cup-Sieg

Marcel Koller darf sich über einen Titel freuen. Der ehemalige österreichische Teamchef gewann mit dem FC Basel am Sonntag in Bern den Schweizer Cup. Im Endspiel setzten sich die Basler gegen Außenseiter Thun mit 2:1 durch. Mit dem Cup-Triumph nimmt eine Saison ein versöhliches Ende, die für Koller und den erfolgsverwöhnten FCB nicht nach Wunsch verlaufen war. Im August hatte der 58-Jährige das Amt bei den Baslern angetreten, die angestrebten Ziele konnte er allerdings nicht erreichen. Koller verpasste mit seinem Team gegen Limassol den Einzug in die Gruppenphase der Europa League, in der Liga konnte Basel mit dem Rivalen Young Boys Bern nicht Schritt halten. Der Titelverteidiger liegt zwei Runden vor Schluss 23 Zähler vor dem FC Basel.