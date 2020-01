ManUnited sagt Wintercamp am Golf aus Sicherheitsgründen ab

Manchester United hat Pläne eines Winter-Trainingslagers im Mittleren Osten wegen Sicherheitsbedenken verworfen. Der englische Rekordmeister ist zwischen seinen Premier-League-Auftritten am 1. und 17. Februar spielfrei.

Im vergangenen Jahr hatte Trainer Ole Gunnar Solskjaer im Jänner mit seiner Mannschaft in Dubai gearbeitet. Ein ähnlicher Plan für 2020 wird nach der von der Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani durch einen US-Angriff ausgelösten Unruhe in der Region nicht umgesetzt. "Wir haben uns den Mittleren Osten angesehen, aber das wird definitiv nicht passieren", sagte Solskjaer. "Wir bleiben in Europa."