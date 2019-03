Manchester United feiert den Lucky Punch in Paris

Das neuerliche Aus in der Champions League hat Titelanwärter Paris Saint-Germain schockiert zurückgelassen. Manchester United hingegen befand sich nach dem 3:1-Sieg in Paris im kollektiven Freudentaumel, eine Vertragsverlängerung mit dem eigentlich nur als Feuerwehrmann geholten Trainer Ole Gunnar Solskjaer scheint langsam unumgänglich.

Solskjaer, der frühere Weltklassestürmer von Manchester United, hat seinem Herzensclub das Siegergen zurückgebracht. "Wir glauben bis zum Schluss an uns. Wir haben schon so oft gezeigt, dass wir Spiele drehen können", strahlte der Norweger am Abend im Pariser Prinzenpark. Die Match-Geschichte hatte für seine "Red Devils" ein märchenhaftes Ende parat. Das entscheidende Tor fiel aus einem von Englands Teamstürmer Marcus Rashford in der 94. Minute verwandelten Hand-Elfmeter.

Manchester United gelang die Wende - nach einer 0:2-Heimspielniederlage. Solskjaer: "Das fühlt sich fantastisch an". Seit der Norweger im Dezember das Traineramt von Jose Mourinho übernommen hat, reitet United die Erfolgswelle. In der Liga liegt der seitdem ungeschlagene Rekordmeister nach 13 Siegen und zwei Unentschieden wieder auf einem Champions-League-Platz. In dieser steht der dreifache Titelträger nun im Viertelfinale, zum ersten Mal seit der Saison 2013/14.

Tuchel gibt sich diplomatisch

Höchst effizient und am Ende auch glücklich schafften die Engländer die Wende. Schiedsrichter Damir Skomina bestrafte PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe in der Nachspielzeit dafür, dass er einen Schuss von Diogo Dalot mit dem Ellbogen blockte. Und gab der Debatte um die Auslegung der Handspiel-Regel und den Videobeweis neue Nahrung. Absicht oder nicht?

"Das ist eine große Entscheidung. Handspiel ist immer kompliziert und auslegbar", war PSG-Trainer Thomas Tuchel trotz des "Schocks" diplomatisch. "Es ist eine 50:50-Entscheidung und müßig, darüber zu diskutieren." Für den verletzten Superstar Neymar, der das Match nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr vom Karneval in Rio auf der Tribüne verfolgte, war die Entscheidung hingegen sonnenklar. "Schande!", kommentierte der Offensivgeist auf Instagram. "Die stellen vier Typen hin, die nichts von Fußball verstehen und nicht in der Lage sind eine Slow Motion zu beurteilen...Das ist schlicht unmöglich!!" Letztlich hielt Uniteds Ashley Young per Uralt-Phrase treffend fest: "Der Schiedsrichter hat ihn gegeben, also war es ein Elfer."