Neymar-Ausraster nach PSG-Aus gegen ManUnited

"Es ist eine Schande!", tippt ein wütender Brasilianer abseits des Feldes in sein Handy, nachdem Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale an Manchester United gescheitert ist. Der Elfmeter von Marcus Rashford in der Nachspielzeit, der das Aus für die Pariser bedeutete, brachte den verletzten Stürmerstar Neymar auf die Palme.

"Da sitzen vier Typen, die keine Ahnung von Fußball haben, und schauen sich im Fernsehen eine Zeitlupe an", wettert der Brasilianer gegen die Videoschiedsrichter-Entscheidung, die zum für PSG fatalen Handelfmeter führte. Seine Instagram-Botschaft beendet er mit den Worten: "F***t euch!"