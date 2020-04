"Es ist unfair, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen"

Profis in der englischen Premier League, der finanzkräftigsten Liga der Welt, verdienen in der Woche mehr als ein durchschnittlicher Brite im Jahr. Allerdings wird mit diesem Geld mitunter auch geholfen - den jeweiligen Gemeinden und in der Corona-Pandemie auch dem nationalen Gesundheitsdienst NHS.

Ein Gehaltsverzicht würde vor allem den Clubs helfen. Der englischen Fußball-Verband (FA) warnte vor einem möglichen Vereinssterben, sollte es in der aktuellen Krise keine Unterstützung geben.

„Wir drohen Clubs zu verlieren und auch Ligen, wenn die Finanzen kollabieren“, sagte FA-Präsident Greg Clarke am Dienstag in einer Verbandssitzung.

Clarke sprach sich dafür aus, die Last auf den Schultern aller Beteiligten zu verteilen, um das Spiel „am Leben zu erhalten“ - Spieler, Fans, Clubs, deren Besitzer und den Organisatoren.