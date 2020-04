Gehaltsverzicht in England? Diskussion für Rooney eine "Schande"

Für Englands Ex-Internationalen Wayne Rooney ist die Art und Weise, in der der Gehaltsverzicht der Topfußballer diskutiert wird, eine „ Schande“.

In seiner Kollumne in der „Sunday Times“ kritisierte er nicht zuletzt den Vorstoß der Premier League, die ihre Kicker zu einem 30-prozentigen Gehaltsverzicht bringen will. „So als wollte man die Spieler an den Pranger stellen“, monierte Rooney.

Für den 34-Jährigen ist klar, dass man auch versuche, entgangenen Umsatz über diesen Umweg zu kompensieren.