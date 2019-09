Lob für Rapids Debütanten, Krisenstimmung bei der Austria

Technische Finessen

Thomas Murg kannte da weniger Zurückhaltung: "Ich ziehe meinen Hut. So abgebrüht mit diesem Alter! Er hat gespielt wie im Training. Wenn er so weitermacht, wird Rapid noch ganz viel Freude mit ihm haben."

Dass Velimirovic spielte, lag auch an Srdjan Grahovac, Dejan Ljubicic und Manuel Martic. Grahovac ist noch verletzt, Ljubicic wurde unter der Woche krank und Martic wurde von Kühbauer derzeit kein Derby-Einsatz von Beginn an zugetraut. In Hälfte eins zeigte Velimirovic, der am Donnerstag an der Seite von Schwab den Auftritt im Zentrum trainierte, sofort technische Finessen.