Liverpool nimmt Arsenal im Schlager auseinander

Der FC Liverpool hat den Ausrutscher von Verfolger Tottenham am Samstag eiskalt ausgenutzt und sich an der Premier-League-Spitze weiter abgesetzt. Die Reds feierten gegen den Fünften Arsenal einen 5:1-Heimerfolg und stehen damit bereits neun Zähler vor den Spurs, die am Samstag zuhause gegen Wolverhampton verloren. Manchester City könnte am Sonntag mit einem Sieg bei Southampton unter Ralph Hasenhüttl wieder auf Platz zwei rücken.