Liverpool-Verfolger Tottenham unterlag "Wolves" zuhause

Liverpool-Verfolger Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Premier-League im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag kräftig gepatzt und gegen die Wolverhampton Wanderers zuhause 1:3 (1:0) verloren. Spitzenreiter Liverpool konnte im Schlager des Samstagabends gegen Arsenal (18.30 MEZ) den Vorsprung auf Tottenham auf neun Punkte ausbauen.

Die Spurs gingen im Wembleystadion durch Kane zunächst in Führung (22.), doch Willy Boly (72.), Raul Jimenez (83.) und Helder Costa (87.) drehten in der Schlussphase das Spiel. Für Tottenham waren es die ersten Punktverluste nach zuletzt fünf Siegen in Serie. Am Sonntag könnte man von Manchester City wieder überholt werden. Die "Citizens" gastierten bei Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl.