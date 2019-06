Liverpool: Siegerparade am Sonntag, Mitleid für Tottenham

Champions-League-Sieger Liverpool wird sich am Sonntag bei einer Siegerparade in der Heimat feiern lassen. Start der Tour durch die Stadt soll um 17.00 Uhr MESZ sein, wie die Stadtverwaltung bekanntgab. Demnach werden hunderttausende Fans an der Strecke erwartet. Der englische Fußball-Erstligist hatte am Samstag das Finale der europäischen "Königsklasse" mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur gewonnen.