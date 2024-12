Liverpool beendet die Titelträume von Manchester City

13 Runden sind in der Premier League erst gespielt, Manchester City kann die Titelverteidigung aber dennoch schon abhaken. Nach dem 0:2 am Sonntag im Spitzenspiel an der Anfield Road gegen Liverpool hat die Truppe von Starcoach Pep Guardiola als Tabellenfünfter elf Punkte Rückstand auf die führenden „Reds“.

Liverpool zeigte von Beginn an, warum man in dieser Saison bisher so erfolgreich ist und drängte den Rivalen vehement zurück. Das 1:0 durch Gakpo war die logische Folge eines fulminanten Starts. Der Niederländer musste nach einer Hereingabe von Salah nur noch den Fuß hinhalten (12.). Und weil ein zweiter Niederländer, Virgil van Dijk, Minuten später per Kopf nur die Stange traf, waren die Cityzens zur Halbzeit mit einem 0:1-Rückstand noch gut bedient, obwohl man sich vor der Pause noch etwas erfangen hatte.