Vier Rote Karten: Liverpool tobt nach Derby über Schiedsrichter

Liverpool ist nach dem 2:2 im Nachtragsderby der englischen Fußball-Premier-League bei Everton am Mittwochabend nicht gut auf Schiedsrichter Michael Oliver zu sprechen gewesen. Dieser verteilte inklusive Trainer Arne Slot vier Rote Karten. Der niederländische Erfolgstrainer des Tabellenführers war nach der Partie fuchsteufelswild, verweigerte jeden Kommentar. Ihre Meldung, dass Slot für zwei Spiele gesperrt sei, löschte die Liga am Donnerstagnachmittag wieder von ihrer Seite.

Ursprünglich war auf der Premier-League-Website gestanden, dass Slot wegen "beleidigender Sprache" für zwei Partien zuschauen müsse. Er hätte den "Reds" damit an der Linie in den Partien am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers und am Mittwoch darauf bei Aston Villa gefehlt. So bleibt weiter abzuwarten, ob Slot überhaupt für mehr als ein Spiel gesperrt ist.