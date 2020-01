Liverpool bleibt auf Rekordjagd: Titeltraum rückt immer näher

Liverpools nächster Gegner ist am Samstag an der Anfield Road Ralph Hasenhüttls Southampton. Sollte der Tabellenführer und Verfolger ManCity in den kommenden Spielen im Gleichschritt siegen, könnte Liverpool die Titelparty am 4. April in Citys Heimstätte steigen lassen. Möglich wäre natürlich auch ein früherer Zeitpunkt. Als "schnellster" Meister in der Premier League krönte sich Manchester United in der Saison 2000/01 am 14. April.

Im Fall des Falles wäre an der Merseyside dann aber dennoch noch einmal Warten angesagt. Die Liga will die Trophäe gemäß unbestätigten Medienberichten erst nach dem letzten Heimspiel der "Reds" in dieser Saison am 9. Mai überreichen.