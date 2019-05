Qualifikationsgruppe: Rapid gewinnt Tor-Festival, Wacker atmet auf

Überhaupt war die Partie nach der Pause durch Hektik und Nervosität geprägt. Referee Lechner hatte alle Hände voll zu tun, um die erhitzten Gemüter in den Griff zu bekommen. In jeder Aktion wurde deutlich, wie viel in diesem Match tatsächlich für beide Mannschaften auf dem Spiel stand.

Dass die Innsbrucker nun mit dem zweiten Sieg in Serie in der Tabelle an Hartberg vorbeizogen, lag auch am nötigen Spielglück. Rep verfehlte in der zweiten Halbzeit gleich zwei Mal mit Distanzschüssen nur knapp das Tor.

Sollten die Innsbrucker am Ende tatsächlich den Abstieg verhindern, dann liegt das auch am TSV Hartberg. Gegen die Steirer hat Wacker in dieser Saison 10 von 12 möglichen Punkten geholt.