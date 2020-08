Lionel Messi: Das Treff-Ass im Champions-League-Aufstiegspoker

Gelingt der Aufstieg, dann würde Barcelona im Viertelfinale höchstwahrscheinlich auf die Bayern treffen. Denn die Münchner haben das Hinspiel in London gegen Chelsea 3:0 gewonnen. Kapitän Manuel Neuer betrachtet das Rückspiel in der Allianz-Arena bereits als Einstieg der Bayern in die Endrunde der Champions League. „Es ist für uns ein Re-Start in das Champions-League-Turnier. Das Ziel ist natürlich, Chelsea zu schlagen.“ Dass die Bayern im Gegensatz zu Chelsea aus einer Wettspielpause starten, stimmt Neuer nicht bedenklich.

Bei einem Viertelfinaleinzug würden die Bayern schon einen Tag später nach Portugal reisen, um sich in einem Trainingslager an der Algarve auf das Finalturnier in Lissabon vorzubereiten.