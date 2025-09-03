Hoffnung für Manchester United: Wird die große Cup-Blamage annulliert?

Es war einer der größten Sensationen im englischen Fußball. Eine Sensation, die vielleicht nun annulliert wird. Manchester United hatte im Liga-Pokal bei Viertligist Grimsby 11:12 im Elferschießen verloren. 2:2 war es nach regulärer Spielzeit gestanden. Doch nun darf Manchester hoffen.

Der Grund für ManUniteds Hoffnung: Gegner Grimsby Town hat mit Clarke Oduor einen Spieler eingesetzt, der eigentlich nicht hätte auflaufen dürfen. Er wurde in der 73. Minute eingewechselt. Der Grund für seine fehlende Spielberechtigung ist, dass Grimsby Town ihn zu spät für die Partie angemeldet hatte.