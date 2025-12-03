Querfeld traf zweimal gegen die Bayern - Union scheiterte dennoch
Leo Querfeld traf zweimal vom Elferpunkt. Dennoch ging Union Berlin gegen die Bayern als 2:3-Verlierer vom Platz.
Österreicher, denen ein Doppelpack gegen die großen Bayern schaffen – das kommt nicht oft vor. Leo Querfeld gelang dies für Union Berlin im Achtelfinale des DFB-Pokals. Doch die beiden Elfertore des Ex-Rapidlers in der 40. und 55. Minuten halfen nichts, die tapfer kämpfenden Berliner unterlagen mit 2:3. Ein Tor von Harry Kane und zwei Eigentore besiegelten das Aus.
Zwei Tore gegen die Bayern gelangen beispielsweise 1985 dem Austrianer Toni Polster, dasselbe Kunststück gelang dem Stürmerstar zehn Jahre später mit Köln. Martin Hinteregger traf gegen die Bayern für Frankfurt 2020 zweimal, verhaute sich aber die Statistik durch ein Eigentor.
