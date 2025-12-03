Querfeld traf zweimal gegen die Bayern - Union scheiterte dennoch

Österreicher, denen ein Doppelpack gegen die großen Bayern schaffen – das kommt nicht oft vor. Leo Querfeld gelang dies für Union Berlin im Achtelfinale des DFB-Pokals. Doch die beiden Elfertore des Ex-Rapidlers in der 40. und 55. Minuten halfen nichts, die tapfer kämpfenden Berliner unterlagen mit 2:3. Ein Tor von Harry Kane und zwei Eigentore besiegelten das Aus.