2:2 - Union Berlin beendet Bayerns Siegesserie
Die ersten neun Spiele in Folge hatten die Bayern in der Bundesliga gewonnen. Im zehnten ist diese Serie gerissen. Union Berlin mit dem Wiener Defensiv-Chef Leopold Querfeld nahm den Bayern mit dem 2:2 erstmals Punkte weg. Erst in den letzten Augenblicken verhinderten die Münchner ihre erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit jener gegen Paris SG bei der Klub-WM im Juli.
Berlin führte nach einer starken Leistung verdient mit 2:1, ehe Superstar Harry Kane per Kopf zum 2:2 traf (93.). Es war das einzige Mal, dass Querfeld den Engländer nicht unter Kontrolle hatte.
Beide Treffer der Union hatte der Niederländer Danilho Doekhi (27., 83.) erzielt, den ersten unter starker Mithilfe von Bayern-Keeper Manuel Neuer. Ein Treffer von Ansah nach Kopfballvorarbeit von Querfeld wurde aberkannt (9.), weil der Torschütze um Zehenbreite im Abseits gestanden war. Sehenswert war auch Bayerns Treffer zum 1:1: Der Kolumbianer Luiz Diaz knallte den Ball fast von der Toroutlinie unter die Latte (38.).
In der Tabelle haben die Bayern den Vorsprung auf den ersten Verfolger dennoch ausgebaut. Denn Leipzig verlor bei Hoffenheim mit 1:3, Dortmund kam gegen den HSV nur zu einem 1:1.
