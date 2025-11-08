2:2 - Union Berlin beendet Bayerns Siegesserie

Die ersten neun Spiele in Folge hatten die Bayern in der Bundesliga gewonnen. Im zehnten ist diese Serie gerissen. Union Berlin mit dem Wiener Defensiv-Chef Leopold Querfeld nahm den Bayern mit dem 2:2 erstmals Punkte weg. Erst in den letzten Augenblicken verhinderten die Münchner ihre erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit jener gegen Paris SG bei der Klub-WM im Juli.

Berlin führte nach einer starken Leistung verdient mit 2:1, ehe Superstar Harry Kane per Kopf zum 2:2 traf (93.). Es war das einzige Mal, dass Querfeld den Engländer nicht unter Kontrolle hatte.