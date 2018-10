Fassungslosigkeit in Leicester nach Hubschrauber-Tragödie

In Leicester herrscht am Morgen nach dem Hubschrauberabsturz, bei dem Klubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha zu Tode gekommen sein soll, vor allem Fassungslosigkeit. Noch ist nicht gesichert, wer sich in dem Hubschrauber befand; die BBC berichtet aber unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld der Familie, dass der thailändische Milliardär unter den Opfern ist.

Leicesters Feuerwehrchef Andrew Brodie sprach zwar von einem "ernsten und tragischen" Unfall, machte aber unter Hinweis auf Familien, Freunde und Vereins-Fans keine Angaben zu Zahl oder Namen der Opfer. Die Polizei twitterte am Sonntagmorgen, die Untersuchungen dauerten an. Zudem seien Experten der Flugverkehrsbehörde AAIB zur Untersuchung des Unglücks eingeschaltet worden.