Lazaro hat die Chance der Wahl

Es war eigentlich nicht die Saison von Valentino Lazaro. Nach einem Mittelfußknochenbruch im Sommer 2013 gelang dem 18-Jährigen in Salzburg nicht der von vielen Experten erwartete Durchbruch. Lazaro brachte es nur auf elf Einsätze, in denen er oft unauffällig agierte. Trotzdem gab es eine überraschende Belohnung: Erstmals wurde der Grazer von Teamchef Marcel Koller in den Teamkader einberufen. Kennenlernen wolle er Lazaro, meinte der Schweizer.

Schnell machte auch eine andere These die Runde. Mit der Einberufung solle den Avancen von Griechenland, dem Herkunftsland von Lazaros Mutter, und von Angola, der Heimat von Lazaros Vater, die beide ebenfalls Interesse an Lazaro haben sollen, ein Riegel vorgeschoben werden.

Das kann aber kein Grund für die Einberufung sein. Denn sollte Lazaro in den Länderspielen gegen Island (am Freitag in Innsbruck) und Tschechien (am Dienstag in Olmütz) eingesetzt werden, bedeutet dies nicht, dass er deshalb nie mehr für ein anderes Nationalteam spielen dürfte. Das wäre nur so, wenn es Bewerbsspiele wären. Beides sind aber nur Freundschaftsspiele.