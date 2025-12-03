Schockmoment: Moderatorin kollabiert während Live-Übertragung

Schockmoment vor dem Spiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Die Moderatorin Laura Woods kippte während eines Gesprächs mit den Experten Ian Wright und Anita Asante auf einmal nach vorne. Die beiden versuchten, Woods aufzufangen, damit sie nicht zu Boden stürzt. In einem Video ist zu hören, wie der ehemalige Topstürmer Wright die Moderatorin noch fragt, ob sie okay sei.

Kollegin springt ein Nach einer fünfminütigen Werbepause wurde die Moderation fortgesetzt, für Laura Woods sprang ihre Kollegin Katie Shanahan ein. Den Vorfall ließ Shanahan allerdings nicht unkommentiert. "Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist", erklärte die Moderatorin. Woods sei jedoch "in sehr guten Händen". Das Spiel gewann England mit 2:0, übertragen wurde das Freundschaftsspiel gegen Ghana auf dem englischen Sender ITV4.